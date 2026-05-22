Giochi della Gioventù quasi un miliardo alle palestre scolastiche Valditara | Due terzi sono fondi ministeriali che abbiamo messo noi
Il 21 maggio su Rai Radio 1, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha parlato della fase nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù, un'iniziativa che coinvolge le palestre scolastiche. Sono stati stanziati quasi un miliardo di euro per le strutture dedicate alle attività sportive nelle scuole. Il ministro ha anche precisato che circa due terzi di questa somma provengono da fondi ministeriali già assegnati. La discussione si è concentrata sulle risorse e sulla fase di avvio del progetto.
Ospite della trasmissione radiofonica "Formato famiglia", andata in onda il 21 maggio su Rai Radio 1, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fatto il punto sull'imminente partenza della fase nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio
Sullo stesso argomento
Palestre scolastiche disastrate, la svolta a Roma: "Abbiamo un piano per riaprirle con le associazioni”Il delegato all'Edilizia scolastica della Città metropolitana, Daniele Parrucci, spiega i dettagli per la riqualificazione: "La svolta grazie al...
Fondi ai Comuni: il PD contesta l’assessore: ‘Sono fondi ministeriali? Punti chiave Chi ha realmente deciso l'assegnazione di questi nuovi fondi? Come influirà la gestione ministeriale sulla sicurezza delle scuole...
Gli istruttori Vercelli Bugs presenti ai Giochi della Gioventù per la scuola primaria, dove hanno incontrato e fatto giocare a minibasket quasi 300 bambini delle classi quarti e quinte, condividendo dei bellissimi momenti di attività motoria e gioco con gli amici del facebook
RDSNEXT e i Nuovi Giochi della Gioventù: dal 26 maggio a Roma la grande festa dello sport scolasticoRoma, dal 26 al 29 maggio. Migliaia di ragazzi provenienti da tutta Italia scendono in campo — letteralmente — per contendersi il titolo di campioni dello sport scolastico. Si chiamano i Nuovi Giochi ... rds.it
Valditara, Giochi gioventù confermano l' importanza dello sportL'inziativa dei Giochi della gioventù conferma la grande importanza che diamo allo sport: abbiamo investito 1 miliardo per le palestre in tante scuole e 2 terzi delle risorse sono ministeriali, gli a ... ansa.it