Giochi della Gioventù quasi un miliardo alle palestre scolastiche Valditara | Due terzi sono fondi ministeriali che abbiamo messo noi

Il 21 maggio su Rai Radio 1, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha parlato della fase nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù, un'iniziativa che coinvolge le palestre scolastiche. Sono stati stanziati quasi un miliardo di euro per le strutture dedicate alle attività sportive nelle scuole. Il ministro ha anche precisato che circa due terzi di questa somma provengono da fondi ministeriali già assegnati. La discussione si è concentrata sulle risorse e sulla fase di avvio del progetto.

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