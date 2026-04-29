Ginnastica Ritmica European Cup Baku 2026 Le finali su Sportface con Sofia Raffaeli

Dal 30 aprile al 3 maggio, la Milli Gimnastika Arena di Baku, in Azerbaigian, sarà teatro dell’edizione 2026 della European Cup di Ginnastica Ritmica. L’evento, confermato da European Gymnastics, vedrà in scena le finali di questa competizione. Su Sportface saranno disponibili approfondimenti e aggiornamenti, tra cui anche le prestazioni di Sofia Raffaeli. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e con la partecipazione di diverse squadre europee.

La European Gymnastics conferma l’appuntamento con l’innovazione: dal 30 aprile al 3 maggio, la Milli Gimnastika Arena di Baku (Azerbaijan) ospiterà l’edizione 2026 della European Cup. L’Italia si presenta in Azerbaijan con una delegazione di altissimo profilo, puntando sulla continuità nelle individualiste e su una realtà societaria solida per la squadra. Non saranno presenti ginnaste italiane nella categoria Junior. Individualiste Senior: Fari puntati sull’agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli, colonna del movimento azzurro, affiancata dalla talentuosa compagna di gruppo sportivo Tara Dragas. Il tema centrale del weekend sarà il debutto delle atlete neutrali in un contesto European Gymnastics.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Ginnastica ritmica, la World Cup fa tappa a Baku: Raffaeli, Dragas e le Farfalle in pedana. Domenica in diretta su Volare TVDal 17 al 19 aprile alla National Gymnastics Arena le finali di specialità dell’AGF Trophy. Ginnastica ritmica: l’Italia sfida Baku tra World Cup e Europea CupLa delegazione italiana di ginnastica ritmica si prepara a un doppio impegno strategico in Azerbaijan, dove tra il 17 e il 19 aprile si svolgerà la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: European Cup 2026: Tutto pronto per la sfida di Ginnastica Ritmica che avrà come protagoniste Dragas, Raffaeli e la Squadra di Chieti; Baku: Azzurre pronte per la European Cup; Gdynia e Portimao - Dal Baltico all'Atlantico, due tornei internazionali di ginnaste parallele in cerca del cuore dell'Europa; Ritmica, World Cup 2026: due argenti per Raffaeli. Dragas si piazza quinta, la Squadra sesta e settima. European Cup di ginnastica ritmica, Farfalle in gara a Baku nel weekendIl prossimo weekend, da venerdi' 3 a domenica 5 maggio, a Baku in Azerbaijan, ormai sempre piu' fulcro di tantissimi eventi ginnici, andranno in scena delle vere e proprie prove generali del prossimo ... sportmediaset.mediaset.it Ginnastica ritmica, la World Cup fa tappa a Baku: Raffaeli, Dragas e le Farfalle in pedana. Domenica in diretta su Volare TVDal 17 al 19 aprile alla National Gymnastics Arena le finali di specialità dell'AGF Trophy. In contemporanea su Volare TV, canale dedicato di Sportface TV, e su ... sportface.it La Ginnastica Petrarca torna sul tetto d’Italia della ginnastica ritmica grazie al talento di Giulia Perli, campionessa italiana al cerchio nella categoria Junior2. Complimenti a Giulia, alla società e allo staff: un orgoglio per tutta la Toscana. - facebook.com facebook