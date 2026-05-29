Ginnastica nella coppa toscana csi pioggia di medaglie per le ragazze di vanessa neri emma baldi e natalia Kuplovska Happy Sport Mivida prestigioso successo di squadra nella prova con cerchi e palle

Da sport.quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella Coppa Toscana Csi, le ginnaste dell’Asd Happy Sport Mivida si sono aggiudicate numerose medaglie. La squadra ha ottenuto un risultato di rilievo nella prova con cerchi e palle, vincendo il prestigioso trofeo. Le giovani atlete, provenienti da Montignoso e Massa, hanno gareggiato a Valdarno Montopoli, portando a casa riconoscimenti per le loro performance.

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Hanno brillato nella recente Coppa Toscana Csi disputata a Valdarno Montopoli le giovani atlete dell’ Asd Happy Sport Mivida, scuola di ginnastica ritmica con sedi a Montignoso e Massa. A livello collettivo è arrivato un prezioso primo posto nella prova di squadra con cerchi e palle. A livello individuale sono state diverse le ragazze a guadagnarsi un piazzamento sul podio. Le medaglie d’oro, quelle più preziose, sono finite al collo di Noemi Toracca al cerchio, di Serena Socaci alla fune e di Greta Giorgini al corpo libero. Erica Socaci si è piazzata al primo posto nella classifica assoluta ottenendo due medaglie d’argento nelle prove al cerchio ed al corpo libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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