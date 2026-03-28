Coppa del Mondo di Scherma | Matteo Neri argento nella sciabola bronzo per Alberta Santuccio nella spada

Durante le competizioni di scherma della Coppa del Mondo, Matteo Neri ha ottenuto la medaglia d’argento nella gara di sciabola a Budapest, mentre Alberta Santuccio ha conquistato il bronzo nella spada ad Astana. Entrambi i risultati sono stati raggiunti nelle rispettive categorie nel corso di eventi internazionali.

La sciabola di Matteo Neri è d’argento a Budapest, mentre la spadista Alberta Santuccio conquista il bronzo ad Astana. Arrivano due medaglie azzurre nel sabato di Coppa del Mondo, un gradito ritorno e una grande conferma. Lo sciabolatore bolognese Neri ritrova il podio dopo quasi due anni, battendo in semifinale il campionissimo ungherese – beniamino di casa – Szilagyi. Per l’olimpionica catanese della spada, invece, è la terza medaglia consecutiva quella conquistata in Kazakistan dove, tra gli uomini, ha chiuso ai piedi del podio Matteo Galassi (6°). Neri 2° a Budapest. Matteo Neri si prende il sontuoso palcoscenico di Budapest e, con una grande prestazione, conquista una luccicante medaglia d’argento in una delle tappe più affascinanti del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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