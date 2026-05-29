Il Bournemouth ha manifestato interesse per il difensore Mario Gila, coinvolgendo anche club come Milan e Napoli. La squadra inglese ha comunicato il proprio interesse al giocatore, che attualmente è sotto osservazione da parte di diversi club europei. La trattativa non è ancora conclusa e non sono stati resi noti dettagli economici o tempistiche. La situazione rimane in evoluzione mentre il giocatore valuta le offerte ricevute.

La corsa a Mario Gila si allarga anche alla Premier League. Il centrale della Lazio resta un profilo apprezzato in Serie A. Milan, Napoli e Inter lo seguono da tempo. Nelle ultime ore, però, si sarebbe aggiunto anche il Bournemouth. Il club inglese sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore per la prossima stagione. L’eventuale partenza di Marcos Senesi, accostato al Tottenham di Roberto De Zerbi, avrebbe spinto il Bournemouth a muoversi per il giocatore spagnolo della Lazio. Secondo TEAMtalk, sarebbero già stati avviati i primi contatti per comprendere la fattibilità dell’operazione. L’inserimento della società inglese può rendere più complicata la corsa delle pretendenti italiane, soprattutto sul piano economico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gila, Milan e Napoli avvisati: il Bournemouth si inserisce

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Il Milan accelera per Mario Gila ma la Premier League tenta lo sgambetto: spunta il Bournemouth per il difensoreIl Milan sta cercando di acquistare il difensore spagnolo Mario Gila, ma il Bournemouth si è inserito nella trattativa.

Temi più discussi: Arbitri e Var, il bilancio stagionale: quello di Cremona è il 31esimo errore in Serie A; Lazio, Lotito blinda Gila: resterà fino alla scadenza del contratto; I casi per la 38a al fanta: Pulisic, Leao, Malinovskyi, Neres, K. Thuram, Gila, Boga, Isaksen, Paz e l’Inter; Gila-Napoli, Sportitalia: Allegri è un grande estimatore, lo voleva anche al Milan! Ecco quanto chiede la Lazio.

| Massimiliano #Allegri aveva individuato Mario #Gila come rinforzo ideale per la difesa già dai tempi del #Milan. Ora, approdato sulla panchina azzurra, l'interesse del Napoli per Gila si scalda notevolmente. Ricordiamo, inoltre, che Gila è in scadenza 2027. x.com

[Bianchin] Al momento, le possibilità che Mario Gila si unisca al Milan a luglio sono basse. Il Milan ha fatto uno sforzo, soprattutto Igli Tare. Tuttavia, lo spagnolo ha diverse offerte – concentrandosi esclusivamente su club italiani, Napoli, Inter e Juventus – e de reddit

Napoli, pressing su Gila: Lotito chiede 30 milioni. Rabiot in azzurro solo se insiste col MilanIl Napoli sta sondando diverse piste in vista della prossima sessione di calciomercato, quella estiva. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del sodalizio campano, ha intenzione di rinforzare l'organico ... msn.com

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