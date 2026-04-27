Il Napoli si inserisce nella corsa al grande obiettivo del Milan | forte interesse degli azzurri!

Il Napoli ha mostrato interesse per Mario Gila, difensore della Lazio, considerato una possibile opzione per rinforzare la linea difensiva. La trattativa sarebbe in fase di valutazione, secondo quanto riportato da fonti di stampa. La notizia arriva in un momento in cui il club sta cercando di rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni. La trattativa tra le due squadre sarebbe ancora in fase preliminare.

Mario Gila finisce nel mirino del Napoli: il difensore della Lazio rappresenta una soluzione concreta per rinforzare il reparto arretrato, secondo quanto rivela Il Mattino. Gila-Napoli: il profilo che combacia con la strategia difensiva. Lo spagnolo classe 2000 della Lazio emerge come candidato serio per gli azzurri. Non si tratta di una semplice suggestione di mercato, ma di una valutazione precisa legata alle necessità tattiche del club. Gila possiede quella combinazione di giovane età e margini di crescita che caratterizza le scelte partenopee in questi ultimi anni. Il difensore laziale ha attirato l’attenzione di numerosi club europei, ma la persistenza del Napoli nella ricerca di soluzioni difensive lo pone tra i profili monitorati.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli si inserisce nella corsa al grande obiettivo del Milan: forte interesse degli azzurri! Notizie correlate Occhi puntati su Tiago Gabriel: il Milan si inserisce nella corsaNon sta passando inosservata la preziosa annata che sta vivendo Tiago Gabriel, difensore centrale in forza al Lecce, attirando gli occhi del Diavolo... La Juventus si inserisce nella corsa a Lucumì, sfida all’Inter per il centrale del Bologna | CMInter e Juventus sono pronte a sfidarsi per Jhon Lucumì in vista della prossima stagione con il difensore del Bologna che piace a entrambe le società... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A: Il Napoli strapazza la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell'Inter; Napoli capitale del volley giovanile; ? Napoli apre ai giovani stop sprechi ecco la strategia De Laurentiis; Regate, l’America’s Cup sbarca a New York: Viaggio verso Napoli. Serie A: Il Napoli strapazza la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell'InterNAPOLI - Cremonese 1-0 Rete di Scott McTominay. Lo scozzese si inserisce tra le linee e, con un diagonale, battle Audero. Assist vincente di De Bruyne. NAPOLI - Cremonese 2-0 Rete di Hojlund! La punt ... ansa.it Il Napoli torna grande: 4-0 e secondo postoAl Maradona prova di forza degli azzurri che annientano la Cremonese: show di McTominay, De Bruyne e Alisson. Unico neo: il rigore sbagliato dallo scozzese ... rainews.it Napoli cambia volto e si prepara a diventare sempre più una città a misura di turista, puntando su mare, mobilità sostenibile e nuovi spazi urbani. I grandi cantieri attivi nel centro stanno infatti ridisegnando uno dei panorami più iconici d’Italia, con interventi de - facebook.com facebook Napoli, sciopero dei taxi il 5 maggio x.com