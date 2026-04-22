PalaRossini malconcio Il concerto di Gigi D’Alessio a rischio fino all’ultimo Sistemazione in extremis

Il PalaRossini di Ancona si trova nuovamente al centro di attenzione a causa di problemi strutturali che minacciano lo svolgimento di eventi. Per il concerto di Gigi D’Alessio, previsto in città, si è reso necessario intervenire all’ultimo momento per garantire la sicurezza. Le condizioni del palazzetto sono state oggetto di discussione, nonostante le rassicurazioni ufficiali e gli sforzi di contenere le criticità che si trascinano da tempo.

PalaRossini senza pace. Nonostante le rassicurazioni di facciata e i tentativi maldestri di mascherare un problema che si trascina da anni, il palazzo dello sport anconetano continua a far parlare di sé. Stavolta non per l’attività agonistica che comunque è messa a dura prova dai deficit macroscopici di una struttura che avrebbe bisogno di un maquillage imponente, ma per i concerti. In particolare per l’evento che ha portato venerdì sera ad Ancona oltre 4mila persone per sentire le canzoni di Gigi D’Alessio. Quattromila spettatori che hanno rischiato di restare con un palmo di naso per una serie evidente di deficienze del PalaRossini soprattutto in materia di sicurezza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - PalaRossini malconcio. Il concerto di Gigi D’Alessio a rischio fino all’ultimo. Sistemazione in extremis Notizie correlate Leggi anche: Terni, prove di ‘Gigi Palasport’ e concerto di Gigi D’Alessio: grandi manovre al PalaTerni. ORDINANZA