Stasera, alle 21:30, su Canale 5, si svolge la finale della 25ª edizione di Amici di Maria De Filippi. La serata vede Alessio come favorito tra i partecipanti in gara. Durante la diretta vengono assegnati i premi previsti per il vincitore e vengono presentate le esibizioni finali dei concorrenti. La finale rappresenta l’evento conclusivo del talent show di questa stagione, con la partecipazione di ospiti e artisti che si esibiscono in diverse performance.

Questa sera, domenica 17 maggio alle 21:30 su Canale 5, va in scena il gran finale della venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo otto mesi di studio, sacrifici e sfide, cinque talenti si contendono il titolo di vincitore assoluto davanti al pubblico da casa. La scelta di trasmettere la finale di domenica e non di sabato non è casuale: Mediaset e Maria De Filippi hanno deciso di evitare lo scontro diretto con la finale dell’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna sabato 16 maggio con Sal Da Vinci a rappresentare l’Italia. Una mossa strategica per non disperdere l’attenzione del pubblico, soprattutto quello più giovane, e garantire al talent la vetrina che merita. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Amici 25, stasera la finale su Canale 5: Alessio favorito, premi e tutti i dettagli della serata

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Amici 25 - La reazione di Alessio ai commenti della prof. Celentano

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