Sabato 30 maggio in prima serata su Canale 5 andrà in onda “Una notte a Napoli”, un evento musicale con Gigi D’Alessio. Lo spettacolo si svolge allo Stadio Maradona e prevede la partecipazione di diversi ospiti speciali. La serata sarà caratterizzata da musica, emozioni e l’atmosfera tipica di Napoli.

Sabato 30 maggio in prima serata su Canale 5 l’evento musicale con Gigi D’Alessio e tanti ospiti speciali tra musica, emozioni e l’atmosfera unica di Napoli. Gigi D’Alessio protagonista di una serata-evento su Canale 5 il 30 maggio. Sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, arriva “Gigi Stadio Maradona – Una notte a Napoli”, lo speciale evento musicale che vede protagonista Gigi D’Alessio, tornato a esibirsi nello storico Stadio Diego Armando Maradona della sua città a distanza di nove anni dall’ultima volta. Lo show porta sul piccolo schermo una serata all’insegna della musica, delle emozioni e della grande festa, in una cornice suggestiva che celebra il legame profondo tra l’artista napoletano e la sua Napoli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Gigi D’Alessio torna allo Stadio Maradona: su Canale 5 “Una notte a Napoli”

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