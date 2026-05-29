Gigi D’Alessio ha aperto le porte dello Stadio Maradona di Napoli per un evento musicale con numerosi artisti. Tra loro, Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA ed Elena D’Amario si sono esibiti sul palco davanti a un pubblico numeroso. Dopo aver partecipato come giudice a un famoso talent, il cantante è tornato in televisione su Canale 5. La serata ha visto le esibizioni di vari artisti, con il pubblico presente coinvolto.

Gigi D’Alessio, dopo l’esperienza come giudice ad “Amici di Maria De Filippi”, torna su Canale 5 sabato 30 maggio, in prima serata con “ Gigi Stadio Maradona – Una notte a Napoli”, l’evento musicale doppio sold out che ha visto Gigi D’Alessio tornare, dopo nove anni di assenza, sul palco del maestoso impianto sportivo della sua città davanti a 100mila persone. Non mancheranno i duetti con ospiti d’eccezione come Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA ed Elena D’Amario. Intanto dopo il trionfo del tour “ Gigi Palasport”, che continua a registrare il tutto esaurito in ogni città con raddoppi e triple date, il cantautore è pronto per i dieci concerti – 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno – in Piazza Carlo di Borbone della Reggia di Caserta, nell’ambito dell’undicesima edizione di Un’Estate da Belvedere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gigi D’Alessio apre le porte dello Stadio Maradona di Napoli assieme a Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA e Elena D’Amario

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