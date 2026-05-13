Buone Vibrazioni a Villa Buri | un evento alla scoperta dei talenti musicali del territorio

Domenica 17 maggio, a partire dalle 17, gli spazi di Villa Buri a Verona ospiteranno una nuova tappa di “Buone Vibrazioni”. L’evento prevede esibizioni di artisti emergenti e affermati, che presenteranno i loro brani e le cover di pezzi noti al pubblico. Si tratta di un’occasione per conoscere i talenti musicali del territorio attraverso performance live e momenti di confronto con gli artisti.

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