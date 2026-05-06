Angelina Jolie vende casa | 30 milioni per la villa a Hollywood con 10 bagni e un enorme giardino

Un'attrice nota ha deciso di vendere la sua villa a Los Angeles, che si trova immersa in un grande giardino. La proprietà dispone di sei camere da letto e dieci bagni. Il prezzo richiesto per la casa si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La vendita è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sul processo di transazione.

Angelina Jolie ha messo in vendita la sua enorme villa a Los Angeles. Immersa in un enorme giardino, conta 6 camere da letto e 10 bagni, il prezzo? Quasi 30 milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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