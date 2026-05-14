Giovedì, durante un vertice con il presidente degli Stati Uniti, il leader cinese ha ribadito che la rivendicazione di Pechino su Taiwan rappresenta la questione più importante nelle relazioni tra i due paesi. È il primo avvertimento pubblico da parte di Xi Jinping in questa occasione, sottolineando l’attenzione di Pechino sulla questione taiwanese. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra Cina e Stati Uniti, incentrate anche su temi commerciali e strategici.

Al vertice con gli Usa il leader di Pechino invoca la trappola di Tucidide, ma il messaggio appare diretto: non interferire sull’isola “Se gestita correttamente, la relazione tra i due Paesi può rimanere complessivamente stabile. In caso contrario, i due Paesi si scontreranno o addirittura entreranno in conflitto, spingendo l'intera relazione sino-americana in una situazione molto pericolosa”, ha affermato Xi, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri cinese. “Se la Cina e gli Stati Uniti riusciranno a superare la cosiddetta trappola di Tucidide e a creare una nuova normalizzazione delle relazioni tra le grandi potenze; se... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Xi e la trappola di Tucidide per Taiwan, cosa c’è dietro la minaccia cinese

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