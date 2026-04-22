Alberto Vender | dalla Corsa in Montagna ai Successi Internazionali ospite a Run2u 15

Alberto Vender, atleta noto sia per la corsa in montagna sia per le competizioni internazionali, è stato ospite a Run2u 15. La sua attività spazia tra sfide contro il tempo e gare in ambienti naturali, dimostrando una grande versatilità. La sua presenza nel mondo dello sport si distingue per la capacità di unire due approcci diversi alla corsa, mantenendo un atteggiamento spontaneo e autentico.

C’è chi corre per sfidare il cronometro e chi corre per sentire il respiro della montagna. Alberto Vender fa entrambe le cose con una naturalezza disarmante. Nella puntata di oggi di Run2u, abbiamo il piacere di ospitare un talento puro: dai successi con la maglia azzurra alle vittorie nelle classiche come la Dolomites Saslong e La Ciaspolada. Non è solo questione di gambe, è questione di testa e di un legame profondo con il territorio. Alberto ci racconta cosa significa ‘sentire’ il sentiero e come si sta evolvendo la sua carriera verso le grandi sfide internazionali. Mettetevi comodi, si corre forte! Benvenuti alla puntata N. 15 del 2026 di Run2u! In questo episodio dedicato al grande trail running e alla corsa in montagna, ospitiamo un orgoglio dell’atletica italiana: Alberto Vender.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alberto Vender: dalla Corsa in Montagna ai Successi Internazionali ospite a Run2u 15 Alberto Vender: dalla Corsa in Montagna ai Successi Internazionali ospite a Run2u 15 Notizie correlate Leggi anche: Dalla formazione ai successi internazionali: apre il centro estetico della campionessa di trucco semipermanente Leggi anche: Paura in montagna: in 15 travolti dalla slavina, un ferito