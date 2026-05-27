Gianluca ucciso a coltellate in stazione a Milano il papà | Ho riconosciuto il capo di una gang Sala | No a strumentalizzazioni

Da today.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato ucciso a coltellate in una stazione di Milano. Il padre della vittima ha detto di aver riconosciuto un membro di una gang tra i sospettati, poiché li aveva visti prima dell'omicidio. Il sindaco ha commentato che non bisogna strumentalizzare l’accaduto. La polizia sta indagando e raccogliendo testimonianze, mentre il padre ha riferito di aver visto i sospettati prima che si verificasse il fatto e di essere tornato a casa.

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"Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro erano già qui, poi sono andato a casa. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13", famosa gang sudamericana. A dichiararlo è il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate alla. 🔗 Leggi su Today.it

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Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Maxi rissa alla stazione Milano Certosa: Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato a 22 anni. Gli aggressori fuggiti in treno; Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato alla stazione di Milano Certosa: il 22enne accerchiato da dieci persone (poi fuggite in treno); Rissa furibonda tra 10 persone tra i binari della stazione: ragazzo di 22 anni morto accoltellato.

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