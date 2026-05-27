Gianluca ucciso a coltellate in stazione a Milano il papà | Ho riconosciuto il capo di una gang Sala | No a strumentalizzazioni
Un uomo è stato ucciso a coltellate in una stazione di Milano. Il padre della vittima ha detto di aver riconosciuto un membro di una gang tra i sospettati, poiché li aveva visti prima dell'omicidio. Il sindaco ha commentato che non bisogna strumentalizzare l’accaduto. La polizia sta indagando e raccogliendo testimonianze, mentre il padre ha riferito di aver visto i sospettati prima che si verificasse il fatto e di essere tornato a casa.
"Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro erano già qui, poi sono andato a casa. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13", famosa gang sudamericana. A dichiararlo è il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate alla. 🔗 Leggi su Today.it
Ladro ucciso da Jonathan Rivolta durante la rapina in casa sua a Lonate, il pm: È legittima difesa
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Milano, 22enne ucciso in una rissa, il padre: “Ho riconosciuto il capo della gang MS13”
Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: “Ho riconosciuto il capo della MS13”Il padre di un giovane ucciso a Milano ha dichiarato di aver riconosciuto un membro di una nota gang criminale.
Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Maxi rissa alla stazione Milano Certosa: Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato a 22 anni. Gli aggressori fuggiti in treno; Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato alla stazione di Milano Certosa: il 22enne accerchiato da dieci persone (poi fuggite in treno); Rissa furibonda tra 10 persone tra i binari della stazione: ragazzo di 22 anni morto accoltellato.
Gianluca Ibarra Silvera ucciso a coltellate a 22 anni in una rissa in stazione Certosa ift.tt/DcVfK0z x.com
Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit
Chi era il ragazzo ucciso a coltellate. E a che punto sono le indagini: non si esclude la pista della violenza tra gang facebook
Un 22enne ucciso alla stazione di Milano, il padre della vittima: 'Ho riconosciuto il capo gang MS13'La vittima accerchiata da una decina di persone, poi le coltellate. Ferito lievemente il fratello, gli aggressori in fuga (ANSA) ... ansa.it
Chi era Gianluca Ibarra Silvera, ucciso senza motivo sotto gli occhi del fratello: dramma alla stazione Milano-Certosa, caccia a una bandaGianluca Ibarra Silvera, 22 anni, è stato ucciso a coltellate alla stazione di Milano-Certosa da una banda di 10 persone senza motivo. notizie.com