Gianluca ucciso a coltellate in stazione a Milano il papà | Ho riconosciuto il capo di una gang Sala | No a strumentalizzazioni

Notizia in breve

Un uomo è stato ucciso a coltellate in una stazione di Milano. Il padre della vittima ha detto di aver riconosciuto un membro di una gang tra i sospettati, poiché li aveva visti prima dell'omicidio. Il sindaco ha commentato che non bisogna strumentalizzare l’accaduto. La polizia sta indagando e raccogliendo testimonianze, mentre il padre ha riferito di aver visto i sospettati prima che si verificasse il fatto e di essere tornato a casa.