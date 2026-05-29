Gianluca Silvera accoltellato in stazione Certosa le indagini | dallo scambio di persona alle gang sudamericane
Un uomo è stato accoltellato nella stazione Certosa di Milano il 26 maggio. Gli investigatori stanno esaminando diverse piste, tra cui uno scambio di persona e un possibile regolamento di conti tra gang sudamericane. La vittima ha subito ferite da arma da taglio, ma le sue condizioni non sono note. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.
Gianluca Ibarra Silvera è stato accoltellato in stazione Certosa a Milano lo scorso 26 maggio. Tra le diverse ipotesi valutate dagli inquirenti, anche lo scambio di persona e il regolamento di conti tra gang sudamericane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang
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