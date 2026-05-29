Gianluca Silvera accoltellato in stazione Certosa le indagini | dallo scambio di persona alle gang sudamericane

Un uomo è stato accoltellato nella stazione Certosa di Milano il 26 maggio. Gli investigatori stanno esaminando diverse piste, tra cui uno scambio di persona e un possibile regolamento di conti tra gang sudamericane. La vittima ha subito ferite da arma da taglio, ma le sue condizioni non sono note. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Gianluca Ibarra Silvera è stato accoltellato in stazione Certosa a Milano lo scorso 26 maggio. Tra le diverse ipotesi valutate dagli inquirenti, anche lo scambio di persona e il regolamento di conti tra gang sudamericane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang

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Milano, 22enne Gianluca Ibarra Silvera ucciso a coltellate da una gang in stazione, l'ipotesi dello "scambio di persona"Un giovane di 22 anni è stato ucciso con coltellate alla stazione Certosa, vicino al binario 6, nella notte tra martedì e mercoledì.

Gianluca Silvera accoltellato alla stazione Certosa, il padre: “Uno della gang aveva il tatuaggio della MS13”Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato alla stazione ferroviaria Milano Certosa la sera del 26 maggio e morto in ospedale.

Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: Ho riconosciuto il capo della MS13; Circondato e accoltellato, 22enne ucciso in stazione a Milano; Rissa a Milano, ucciso a coltellate un 22enne, il padre: Ho riconosciuto uno di loro, fate presto.

Milano, è morto Gianluca Ibarra Silvera, 22enne ecuadoriano con cittadinanza italiana, che è stato accoltellato sulle banchine della stazione Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla rissa avrebbero preso parte almeno una decina di sudamericani. x.com

Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit

L’omicidio in diretta: Gianluca è scappato ma è caduto tre volte. E lo hanno raggiuntoIl verbale del fratello del ventiduenne ucciso sui binari della stazione Certosa. La lite precedente tra gruppi di sudamericani e l’ipotesi scambio di persona. Il sopravvissuto Gianfranco: Urlavano i ... ilgiorno.it

Omicidio in stazione Certosa, è caccia ai killer di Gianluca Ibarra Silvera: la polizia analizza le telecamereProseguono a ritmo serrato le indagini per individuare i responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte nelle stazione di Milano Certosa nella serata di martedì. milanotoday.it