Milano rissa tra 10 persone in stazione Certosa | 23enne accoltellato muore nella notte

Nella notte, in una stazione ferroviaria di Milano Certosa, un ragazzo di 23 anni è stato ferito con un coltello. È deceduto successivamente in ospedale. La rissa coinvolgeva circa dieci persone. Sono in corso indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Milano: rapina violenta in metro, il video

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