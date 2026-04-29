Omicidio di Oleksandr Adarich il figlio Igor è stato estradato dalla Spagna

Da milanotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Igor Adarich, figlio del banchiere ucraino Oleksandr Adarich, è stato trasferito dalla Spagna in Italia. La sua estradizione segue la morte del padre, avvenuta il 23 gennaio in un edificio nel centro di Milano. La vicenda si lega a un procedimento giudiziario in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’operazione o sui passaggi precedenti.

È stato estradato dalla Spagna Igor Adarich, il figlio di Oleksandr Adarich, il banchiere ucraino morto il 23 gennaio in uno stabile in centro a Milano. L'uomo era stato arrestato lo scorso 27 febbraio in Spagna ed è arrivato a Roma nelle scorse ore. L'accusa nei suoi confronti è di sequestro si.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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