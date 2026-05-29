Il giocatore si è separato dal GG Team Wear Benevento 5 dopo aver segnato nove gol in tutte le competizioni durante la stagione, contribuendo al doppio titolo vinto. Arrivato l’estate scorsa, il suo addio segna la fine di una collaborazione che ha portato a risultati importanti per la squadra.

Si separano le strade tra il GG Team Wear Benevento 5 e Vitor Renoldi. Arrivato la scorsa estate, il giocatore ha realizzato nove reti in tutte le competizioni, risultando una delle colonne del double conquistato in stagione. Il club ringrazia Vitor per l’impegno profuso, la dedizione e l’attaccamento dimostrato alla maglia. Ti auguriamo il meglio per il prosieguo della tua carriera, dentro e fuori dal campo. Professionalità, sacrificio e spirito di gruppo hanno contraddistinto il tuo percorso in giallorosso, lasciando un segno importante nella storia di questa stagione. Un’intesa per rafforzare la governance del servizio idrico integrato in Irpinia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - GG Team Wear Benevento 5 e Vitor Renoldi, arriva il momento dei saluti

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