gg team wear benevento 5 atteso il mascalucia

Domani alle 15, al PalaTedeschi, il GG Team Wear Benevento 5 affronterà il Mascalucia nella ventitreesima giornata di campionato. La squadra di mister Scarpitti torna in casa per questa partita, che rappresenta un momento importante del torneo. I giocatori sono pronti ad affrontare l'incontro, che si preannuncia intenso e ricco di motivazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Torna al PalaTedeschi il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Scarpitti ospiterà domani alle 15 il Mascalucia per la ventitreesima giornata di campionato. Amedeo Lacalamita (Bari) e Alessandro Carella (Matera) saranno gli arbitri dell’incontro, mentre Francesco Sgueglia (Finale Emilia) sarà il cronometrista. La gara, come di consueto, sarà trasmessa sul canale YouTube della Divisione Calcio a cinque. REWIND – “ Per noi è stata sicuramente una bella partita e una buona prestazione contro l’Itria – dice Guilherme Zonta. – Sapevamo che si trattava di un campo difficile e di una gara complicata, contro una squadra organizzata che soprattutto in casa riesce sempre a mettere in difficoltà gli avversari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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