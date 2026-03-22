Tempo di lettura: 2 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 cade al PalaRigopiano e spreca il primo match point promozione. La squadra di Fausto Scarpitti perde 7-3 con l’Academy Pescara, mentre il Sulmona espugna Canicattì ed accorcia a -4 a due giornate dal termine del campionato. DOPPIO SVANTAGGIO – Scarpitti deve rinunciare allo squalificato Volonnino e si affida al solito quintetto iniziale formato da Montefalcone, Rafinha, Abdala, Renoldi e Caruso. Pronti-via e subito una grande occasione per Caruso, ma Mazzocchetti si fa trovare pronto. Il match si sblocca al 6’: errore in impostazione di Salas e Calderolli ne approfitta per portare avanti i padroni di casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - GG Team Wear Benevento 5 sconfitto col Pescara: fallito il primo match point promozione

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