Gerry Scotti si è sposato in gran segreto con Gabriella Perino

Gerry Scotti e Gabriella Perino si sono sposati in segreto a Milano dopo più di 15 anni di relazione. La cerimonia è avvenuta senza pubblico e senza annunci ufficiali. La coppia ha scelto di mantenere riservato il momento, lontano dai riflettori e dai media. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai due.

Matrimonio riservato a Milano per Gerry Scotti e la storica compagna Gabriella Perino: una scelta lontana dai riflettori dopo oltre 15 anni d’amore. Una storia d’amore vissuta lontano dal gossip e dai riflettori. Gerry Scotti e Gabriella Perino avrebbero scelto di sposarsi in gran segreto, confermando ancora una volta la loro volontà di proteggere la privacy e vivere il sentimento con semplicità e discrezione. Ecco cosa sappiamo sul loro matrimonio. Il rapporto tra Gerry Scotti e Gabriella Perino sarebbe nato grazie ai rispettivi figli, che frequentavano la stessa scuola a Milano. Entrambi provenivano da precedenti matrimoni: il conduttore era stato sposato con Patrizia Grosso, madre di suo figlio Edoardo, mentre Gabriella aveva già avuto due figli da una relazione passata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Gerry Scotti si è sposato in segreto con Gabriella Perino (dopo 15 anni insieme)

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