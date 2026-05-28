Gerry Scotti si sarebbe sposato con Gabriella Perino, sua compagna da oltre quindici anni. La cerimonia si sarebbe svolta in modo riservato, senza dettagli ufficiali divulgati. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, né sono stati resi pubblici i particolari dell’evento. La notizia circola senza fonti ufficiali e si basa su indiscrezioni non confermate.

Gerry Scotti si sarebbe sposato con Gabriella Perino, sua storica compagna. Il conduttore de La Ruota della Fortuna, avrebbe giurato amore eterno alla donna che è al suo fianco da oltre quindici anni, con una cerimonia segretissima, vissuta nel più stretto riserbo. Gerry Scotti e Gabriella Perino, nozze in gran segreto. A svelarlo alcuni amici del presentatore che al settimanale Gente hanno raccontato le nozze segrete di Gerry Scotti. “Si sono sposati in Comune, a Milano, senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso, senza figli, parenti e amici, solo loro due – si legge -. Non hanno fatto ricevimento, men che meno lista nozze, nessuna partecipazione, nessun pranzo, torta, brindisi, festa”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gerry Scotti si è sposato. “Nozze in gran segreto con Gabriella Perino”

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