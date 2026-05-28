Gerry Scotti si è sposato in modo riservato con la sua compagna di lunga data, Gabriella Perino. La coppia è insieme da circa 15 anni. La cerimonia non è stata pubblicamente annunciata e si è svolta senza grande clamore. La notizia è stata diffusa successivamente attraverso fonti non ufficiali. Nessun dettaglio aggiuntivo su luogo o data precisa è stato reso noto pubblicamente.

Gerry Scotti ha sposato in gran segreto la storica compagna Gabriella Perino a cui è legato da 15 anni. Mentre nel mondo dello spettacolo gli annunci sulle nozze si proclamano con netto anticipo attraverso ogni tipo di canale, il noto conduttore 69enne ha sorpreso tutti con una scelta controcorrente, suggellando il suo saldo legame sentimentale con un matrimonio tenuto lontano da ogni forma di pubblicità “Si sono sposati in Comune, a Milano, senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso, senza figli, parenti, amici, solo loro due. Non hanno fatto ricevimento, men che meno lista di nozze (scelta di ottimo gusto per un secondo matrimonio perché entrambi sono divorziati), nessuna partecipazione, nessun pranzo, torta, brindisi, festa “, raccontano gli amici della coppia al settimanale diretto da Umberto Brindani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gerry Scotti si è sposato in gran segreto, chi è la storica compagna Gabriella Perino

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