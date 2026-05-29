Un settimanale ha pubblicato una notizia secondo cui il conduttore televisivo avrebbe celebrato un matrimonio segreto. La rivista ha riferito che l’evento, avvenuto in modo riservato, non sarebbe stato comunicato pubblicamente. Non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui testimoni o sulla data dell’evento. La notizia è stata diffusa senza ulteriori informazioni ufficiali o dichiarazioni da parte del protagonista.

Nozze top secret per Gerry Scotti? Il settimanale “Gente” esce in edicola con un clamoroso scoop. Il conduttore de “La Ruota della Fortuna” si sarebbe unito in matrimonio con la storica compagna, l’architetto Gabriella Perino, al suo fianco dal 2011 e più giovane di lui di 9 anni. Il fatidico sì sarebbe stato pronunciato un anno e mezzo fa. “Si sono sposati in Comune, a Milano, senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso, senza figli, parenti, amici, solo loro due – si legge sul magazine diretto da Umberto Brindani che cita come fonte amici della coppia – Non hanno fatto ricevimento, men che meno lista di nozze (scelta di ottimo gusto per un secondo matrimonio perché entrambi sono divorziati), nessuna partecipazione, nessun pranzo, torta, brindisi, festa”. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Gerry Scotti, l’indiscrezione bomba: “Si è sposato in gran segreto”

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