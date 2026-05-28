Gerry Scotti si è sposato in gran segreto | gli amici non invitati raccontano tutto

Gerry Scotti si è sposato in segreto con la sua compagna di lunga data, Gabriella Perino, dopo 15 anni di relazione. La cerimonia non è stata pubblicizzata e gli amici non sono stati invitati. La notizia è stata svelata da alcune fonti vicine al conduttore, che hanno riferito i dettagli dell’evento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dall’entourage di Scotti.

Gerry Scotti ha sposato in gran segreto la storica compagna Gabriella Perino a cui è legato da 15 anni. Mentre nel mondo dello spettacolo gli annunci sulle nozze si proclamano con netto anticipo attraverso ogni tipo di canale, il noto conduttore 69enne ha sorpreso tutti con una scelta. 🔗 Leggi su Today.it

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