Al Festival della Tv, un conduttore ha annunciato che lui e un collega sono d’accordo nel terminare le trasmissioni alle 21:30. La proposta riguarda milioni di telespettatori e non si tratta di una sfida tra conduttori, ma di una modifica che potrebbe influenzare la programmazione serale. Non sono stati forniti dettagli sui cambiamenti necessari o sul motivo di questa decisione.

Dal Festival della Tv la proposta che riguarda milioni di telespettatori. Non una sfida tra conduttori, ma una proposta destinata a far discutere. Dal palco del Festival della Tv di Dogliani, Gerry Scotti ha raccontato di aver affrontato con Stefano De Martino un tema che riguarda ogni sera milioni di italiani davanti allo schermo. “Io e Stefano De Martino siamo d’accordo che i nostri programmi devono finire alle 21.30”, ha spiegato il volto storico di Mediaset, immaginando una sorta di accordo simbolico tra i protagonisti dell’access prime time per riportare equilibrio nei palinsesti televisivi. Una riflessione che parte da un dato evidente: negli ultimi anni i programmi che precedono la prima serata hanno progressivamente allungato la loro durata, spostando sempre più avanti l’inizio degli appuntamenti principali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gerry Scotti: ‘Io e Stefano siamo d’accordo sul finire alle 21:30’, poi spiega cosa deve cambiare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Corona vs Gerry Scotti, Passaparola e le Letterine. Le immagini che non sapevamo Guardare

Notizie e thread social correlati

GERRY SCOTTI: IO E STEFANO DE MARTINO SIAMO D’ACCORDO PER FINIRE ALLE 21.30Gerry Scotti ha dichiarato di aver concordato con Stefano De Martino di terminare le trasmissioni alle 21.

Se i Magazzini Generali passano i 30, Stefano Astore: “Anni volati, ma siamo ancora qua. Perché siamo capaci di cambiare”I Magazzini Generali hanno compiuto trent’anni e Stefano Astore commenta che il tempo è volato, ma sono ancora lì, pronti a cambiare.

Temi più discussi: Io e Gerry Scotti siamo coetanei mio padre tipografo il suo rotativista; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il consiglio del suo medico: Non devo andare al cimitero. Poi pensa a un lavoro per il campione; Gerry Scotti: In questo momento ho un solo vero competitor, Stefano De Martino. Sono 41 anni che faccio questo mestiere e sto ancora imparando; Gerry Scotti si è sposato in gran segreto: gli amici (non invitati) raccontano tutto.

GERRY SCOTTI: IO E STEFANO DE MARTINO SIAMO D’ACCORDO PER FINIRE ALLE 21.30 #LaRuotadellaFortuna #AffariTuoi x.com

Gerry Scotti si è sposato con Gabriella Perino, niente invito per figli e amici: il motivoGerry Scotti e la compagna Gabriella Perino sono diventati marito e moglie in gran segreto. I due, che sono legati sentimentalmente da circa 15 anni, sono convolati a nozze un anno e mezzo fa, senza f ... gossipetv.com

Gerry Scotti si è sposato in gran segreto! Sapete con chi? Svelato il nome della compagna misteriosaZitto zitto, Gerry Scotti è convolato a nozze con la sua compagna! Tra una successo e l'altro de La Ruota della Fortuna, ecco il lieto evento ... donnapop.it