Il 22 maggio, gli ascolti tv mostrano che Stefano De Martino e Gerry Scotti sono stati i programmi più seguiti in prima serata. Entrambi sono protagonisti di una competizione quotidiana che si ripete da mesi, mantenendo costantemente alte le loro performance di ascolto. La loro presenza ha influenzato significativamente i dati di share della giornata, confermando la loro posizione di rilievo nel panorama televisivo.

I veri protagonisti in tv di venerdì 22 maggio sono Stefano De Martino e Gerry Scotti che continuano a dominare l’access prime time con una competizione quotidiana che dura da mesi. Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi era partito in svantaggio rispetto a Gerry Scotti che in autunno era il campione dello share con La Ruota della Fortuna su Canale 5. Nel corso dei mesi l’ex ballerino di Amici ha saputo risalire la china e adesso la rivalità tra i due è all’ennesima potenza. Per una manciata di punti si ottiene la vittoria e a volte la differenza di audience tra i due presentatori è quasi irrilevante. Per quanto riguarda la prima serata, Rai 1 ha trasmesso il concerto della Mannoia, Semplicemente Fiorella e Rai 2 Delitti in Paradiso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 22 maggio, Stefano De Martino e Gerry Scotti dominano

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