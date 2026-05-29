Gerry Scotti ha partecipato al Festival della TV a Dogliani, dove ha annunciato la volontà di ridurre la durata di “La ruota della fortuna” e “Affari tuoi”. Durante l’evento, il conduttore ha commentato le prossime modifiche ai programmi, senza specificare tempi o dettagli tecnici. Stefano De Martino, coinvolto in alcuni progetti, ha confermato l’intenzione di collaborare con Scotti. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui cambiamenti o sui tempi di attuazione.

Gerry Scotti è stato ospite del Festival della tv che avviene ogni anno a Dogliani. Il conduttore ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti intervenuti alla manifestazione. In particolare, l'uomo ha detto di avere stretto un accordo con Stefano De Martino affinché La ruota della fortuna e Affari Tuoi accorcino la loro durata nell'access prime time. Gerry Scotti ha dichiarato le seguenti parole: "Io e Stefano De Martino siamo d'accordo che i nostri programmi debbano finire alle 21.30". L'uomo ha quindi aggiunto che il problema dell'access time non può essere addossato solo alle tv commerciali che vivono grazie alla pubblicità rispetto alla Rai dove c'è il canone. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gerry Scotti e Stefano De Martino uniti: “Pronti ad accorciare La ruota della fortuna e Affari tuoi”

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