Stasera tutto è possibile Gerry Scotti provoca Stefano De Martino | Lo so che guardi la Ruota della Fortuna

Stasera tutto è possibile è uno show di successo trasmesso su Rai 2, noto per il suo mix di divertimento e improvvisazione. Durante la trasmissione, Gerry Scotti ha fatto una battuta a Stefano De Martino, dicendo:

Divenuto uno show di successo di Rai 2, Stasera tutto è possibile diverte grazie al mix di divertimento e improvvisazione degli ospiti fissi, capaci di riportare il sorriso in televisione come non succedeva da anni. Con i giochi del programma, i comici in studio si rendono protagonisti di. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punge Stefano De Martino: “Siamo noi i più visti”Il solito entusiasmo dà il via all’anteprima de La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti accompagnato dalle note dei Muse.

Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Gerry Scotti: in onda la sigla de La Ruota della FortunaLa puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi regala emozioni, ma soprattutto uno Stefano De Martino deciso a togliersi qualche sassolino dalla scarpa,...

Una selezione di notizie su Gerry Scotti

Temi più discussi: Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4); De Martino cambia rete (ma non c'entra Sanremo): lo show con 'Gerry Scotti' dopo Affari Tuoi; Stasera tutto è possibile, le pagelle: perché De Martino è tornato (7), programma troppo napoletano (8); Stasera tutto è possibile, top e flop: Il bacio con Brenda Lodigiani, l'intrusione di Gerry Scotti lo show troppo napoletano e la...

Stasera tutto è possibile, le pagelle: De Martino torna per il mutuo (9), 'Gerry Scotti' funziona (7), lo Rai ha già il DopoFestival (8)Il divertimento non è mancato nella prima puntata stagionale di Stasera tutto è possibile in onda il 4 marzo, ottimo De Martino, il finto Scotti fa sorridere ... libero.it

Rai, la scena surreale: irruzione di Gerry Scotti nello show di Stefano De MartinoStasera è tutto possibile, Stefano De Martino fa il boom e vola negli ascolti della prima puntata: sul palco come ospite anche Gerry Scotti. donnaglamour.it

«Il duello tra Gerry Scotti e Stefano De Martino prosegue anche questa settimana, ma stavolta a spuntarla è La Ruota della Fortuna». Lunedì 9 marzo 2026 ha segnato il debutto di Guerrieri - La Regola dell'Equilibrio su Rai 1, con Alessandro Gassmann come - facebook.com facebook

Gli ospiti della 2ª puntata di #StaseraTuttoèPossibile: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Brenda Lodigiani, Nek, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei “The Jackal”. Tornerà Claudio Lauretta nei panni di Gerry Scotti. Mercole x.com