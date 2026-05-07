Due noti volti della televisione italiana hanno deciso di interrompere le loro trasmissioni, con uno stop simultaneo a programmi di grande ascolto. Stefano De Martino ha annunciato l’interruzione di “Affari Tuoi”, mentre Gerry Scotti ha comunicato la sospensione di “La Ruota della Fortuna”. La decisione è stata resa nota nelle ultime ore, senza indicare le motivazioni ufficiali dietro questa scelta.

Stefano De Martino e Gerry Scotti si fermano insieme: stop simultaneo per Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. La battaglia televisiva più seguita degli ultimi mesi si prende una pausa. Dopo una stagione giocata ogni sera sul terreno degli ascolti tv e dei punti di share, Stefano De Martino e Gerry Scotti spegneranno insieme le luci dei rispettivi programmi. Il 27 giugno sarà infatti il giorno dell’ultimo appuntamento stagionale sia per Affari Tuoi su Rai 1 sia per La Ruota della Fortuna su Canale 5. Una decisione che sorprende soprattutto perché nelle ultime settimane si erano rincorse indiscrezioni diverse sui tempi di chiusura dei due programmi simbolo dell’access prime time.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Stefano De Martino e Gerry Scotti si fermano insieme: la decisione cambia la sfida degli ascolti tv

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