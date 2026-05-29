Germania | l’inflazione scende al 2,6% grazie agli aiuti sul carburante

In Germania, l'inflazione è scesa al 2,6% grazie agli aiuti sul carburante. Lo sconto sulle accise ha contribuito a ridurre i prezzi dei carburanti, influenzando l’indice dei prezzi al consumo. Tuttavia, i costi del riscaldamento continuano a pesare di più rispetto al carburante, mantenendo alcune voci di spesa alte nell’indice complessivo. La diminuzione dell’inflazione si lega principalmente alle misure di sostegno sui carburanti.

? Punti chiave Come influisce lo sconto sulle accise sul calo dell'inflazione?. Perché i costi del riscaldamento pesano più del carburante?. Quali tensioni geopolitiche stanno influenzando i prezzi energetici tedeschi?. Quanto durerà l'effetto dei sussidi pubblici sui prezzi al consumo?.? In Breve Inflazione scesa dal 2,9% di aprile al 2,6% di maggio.. Sconto di 17 centesimi su benzina e diesel dal 1° maggio al 30 giugno.. Costi riscaldamento in aumento costante da marzo per tensioni belliche in Iran.. Sussidi carburante mitigano impatto prezzi energetici sulle famiglie tedesche..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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