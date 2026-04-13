Germania Merz | Ridurremo le accise sul carburante per due mesi

La Germania ha annunciato che abbasserà le accise sul carburante, sia diesel che benzina, per un periodo di due mesi. La riduzione prevista è di circa 17 centesimi al litro e mira a contenere gli effetti dell’aumento dei costi energetici causato dal conflitto in Medioriente. La misura entrerà in vigore a breve e coinvolgerà le stazioni di rifornimento di tutto il paese.

La Germania ridurrà per due mesi le accise su diesel e benzina. La misura, una riduzione di circa 17 centesimi al litro, è stata adottata per attenuare l’impatto del caro energia dovuto al conflitto in Medioriente. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che il taglio alle accise “migliorerà molto rapidamente la situazione per gli automobilisti e le imprese in tutto il Paese, e in particolare per chi trascorre molto tempo sulla strada, soprattutto per motivi di lavoro“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, Merz: "Ridurremo le accise sul carburante per due mesi" Decreto bollette, nuovo taglio delle accise sul carburante. Una manovra da 500 milioni per tamponare la crisi energeticaRoma, 3 aprile 2026 – Giorgia Meloni rivendica la necessità dell’intervento, Giancarlo Giorgetti lo presenta come un tampone fino al primo maggio, ma... Allarme carburante, l’economista Maffè: “La crescita ne risentirà. Un errore ridurre le accise”Roma, 13 aprile 2026 – “Questa crisi dimostra che senza autonomia energetica siamo esposti, vulnerabili e ricattabili – spiega Carlo Alberto...