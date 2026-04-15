Il Fondo Monetario Internazionale ha comunicato oggi che il deficit pubblico italiano dovrebbe ridursi al 2,8% entro la fine dell’anno. La cifra rappresenta un miglioramento rispetto alle precedenti stime e segnala, secondo l’FMI, un cambio di passo nelle finanze pubbliche del Paese. La notizia arriva dopo mesi di interventi e misure di contenimento della spesa pubblica.

Il Fondo Monetario Internazionale ha certificato oggi, 15 aprile 2026, un netto cambio di rotta per le finanze pubbliche italiane, rilevando come il disavanzo del Paese sia destinato a scendere al 2,8% entro la fine dell’anno. Questo dato segna il superamento della soglia critica del 3%, pilastro fondamentale del Patto di Stabilità e Crescita europeo, sancendo l’uscita dell’Italia dalla fascia di rischio finanziario. La notizia arriva dopo tre anni di una strategia di gestione dei conti pubblici che ha puntato sulla prudenza per invertire una tendenza pericolosa. Mentre in passato, durante le fasi più acute della pandemia e sotto la spinta degli incentivi edilizi straordinari, il rapporto tra deficit e PIL aveva raggiunto picchi preoccupanti tra l’8% e il 9%, l’attuale percorso mostra una traiettoria opposta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia fuori dal rischio: il deficit scende al 2,8% grazie al FMI

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