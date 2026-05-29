Germania-Finlandia Amichevole di preparazione 31-05-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici A Magonza prima uscita della Mannschaft in vista del mondiale

La partita tra Germania e Finlandia si gioca oggi a Magonza alle 20:45. È la prima uscita ufficiale della nazionale tedesca in vista del Mondiale nordamericano. La squadra tedesca, guidata dall’allenatore Nagelsmann, affronta la Finlandia di Friis in un’amichevole di preparazione.

Si prepara al mondiale nordamericano la Germania di Nagelsmann che è impegnata quest’oggi contro la Finlandia di Friis. La Mannschaft intanto ha scelto la sua squadra per il prossimo mondiale, un gruppo all’insegna della continuità con pochi elementi della vecchia guardia a fare da chioccia (su tutti Neuer). Escluso illustre Gnabry, al quale è stato preferito Sané, oltre alle assenze di Adeyemi e Gosens. Gli Huuhkajat invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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