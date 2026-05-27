Irlanda-Qatar Amichevole di preparazione 28-05-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì sera, alle 20:45, l’Irlanda e il Qatar si sfideranno in un’amichevole di preparazione. La partita si svolgerà in Irlanda e vedrà le due nazionali affrontarsi in un incontro senza valenza ufficiale. Le formazioni sono state annunciate e sono attese le prime prove in campo prima delle competizioni ufficiali. Le quote di scommessa sono state aperte, ma non ci sono pronostici ufficiali.

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L’Irlanda giovedì sera ospiterà il Qatar in un’amichevole che le due nazionali vivranno in modo diverso, con quella di casa che deve smaltire la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali, battuta ai rigori dalla Repubblica Ceca ai rigori nella semifinale dei playoff, mentre quella ospite si è qualificata vincendo il suo girone nel gruppo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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