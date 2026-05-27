Irlanda-Qatar Amichevole di preparazione 28-05-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Giovedì sera, alle 20:45, l’Irlanda e il Qatar si sfideranno in un’amichevole di preparazione. La partita si svolgerà in Irlanda e vedrà le due nazionali affrontarsi in un incontro senza valenza ufficiale. Le formazioni sono state annunciate e sono attese le prime prove in campo prima delle competizioni ufficiali. Le quote di scommessa sono state aperte, ma non ci sono pronostici ufficiali.