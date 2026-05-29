Genova sfida le capitali europee del turismo | Eventi ' green' e sostenibili per conquistare i mercati globali

Notizia in breve

La Giunta comunale di Genova ha approvato una delibera che definisce nuove linee guida per la gestione sostenibile degli eventi. L’obiettivo è promuovere iniziative “green” e sostenibili per attrarre mercati internazionali. La misura mira a differenziare la città rispetto alle capitali europee del turismo attraverso pratiche più rispettose dell’ambiente. La delibera si applica a tutte le manifestazioni organizzate dal Comune, con l’intento di ridurre l’impatto ecologico delle iniziative pubbliche.