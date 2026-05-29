Genova sfida le capitali europee del turismo | Eventi ' green' e sostenibili per conquistare i mercati globali
La Giunta comunale di Genova ha approvato una delibera che definisce nuove linee guida per la gestione sostenibile degli eventi. L’obiettivo è promuovere iniziative “green” e sostenibili per attrarre mercati internazionali. La misura mira a differenziare la città rispetto alle capitali europee del turismo attraverso pratiche più rispettose dell’ambiente. La delibera si applica a tutte le manifestazioni organizzate dal Comune, con l’intento di ridurre l’impatto ecologico delle iniziative pubbliche.
La Giunta comunale ha approvato una delibera che introduce le nuove 'linee guida operative per la gestione sostenibile degli eventi". Tradotto dal linguaggio burocratico: da oggi in poi, chiunque voglia organizzare una manifestazione all'ombra della Lanterna - che sia un match sportivo, un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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