Mediolanum sfida i mercati | 1,34 miliardi di nuovi capitali a marzo

A marzo, la banca ha registrato un ingresso netto di 1,34 miliardi di euro di nuovi capitali, portando la somma totale dei capitali raccolti dall'inizio dell’anno a 3,34 miliardi. Questa cifra rappresenta un dato significativo rispetto ai mesi precedenti e riflette una buona risposta da parte degli investitori. La banca ha continuato a registrare flussi positivi, consolidando la sua posizione nel settore finanziario.

Banca Mediolanum chiude il mese di marzo con un ingresso netto di capitali pari a 1,34 miliardi di euro, portando l’aggregato complessivo dall’inizio dell’anno a 3,34 miliardi. Il dato emerge in un periodo caratterizzato da forti oscillazioni dei mercati finanziari e da un quadro macroeconomico complicato. Massimo Doris, al vertice dell’istituto, ha sottolineato come i risultati di marzo si rivelino estremamente solidi nonostante queste turbolenze esterne. La strategia del risparmio gestito e i flussi di cassa. Un ruolo cruciale è stato giocato dalla raccolta ricorrente, che ha permesso di accumulare 920 milioni di euro nel solo mese di marzo per quanto riguarda il risparmio gestito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mediolanum sfida i mercati: 1,34 miliardi di nuovi capitali a marzo Macfrut 2026: export a 7 miliardi, nuovi mercati emergentiRimini accoglie la 43esima edizione di Macfrut, trasformando l’evento in una piattaforma strategica dove mango e avocado diventano i simboli di un... Amazon scommette 200 miliardi su nuovi servizi: il colpo di spettacolo che mette a rischio i mercati globaliAmazon ha annunciato un nuovo colpo di spettacolo: un investimento di 200 miliardi di dollari nel 2026, un piano ambizioso che sembra far tremare i... Si parla di: Aspettativa di vita e risparmi. La sfida di Mediolanum contro il gap. Mediolanum, 3,3 miliardi di raccolta nel primo trimestre. Solidi nonostante la volatilitàI numeri, spiega l’ad Massimo Doris, sono di poco inferiore ai record del 2025, che aveva beneficiato di dinamiche di mercato decisamente più favorevoli ... repubblica.it Banca Mediolanum, 3,3 miliardi la raccolta netta nel primo trimestre(Teleborsa) - Banca Mediolanum comunica i risultati commerciali del mese di marzo 2026: 1,74 miliardi, di cui: Raccolta netta totale 1,34 miliardi ( 3,34 miliardi YTD); Raccolta netta in risparmio ges ... teleborsa.it