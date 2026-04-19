Capitali europee del turismo 2027 Princi | Reggio Calabria ha tutte le caratteristiche per risultare competitiva

La Commissione Europea ha avviato la procedura di candidatura per la nomina delle Capitali Europee del Turismo 2027. Questa iniziativa premia le città che si distinguono nel settore turistico e mira a valorizzare le eccellenze territoriali. Recentemente, un rappresentante regionale ha affermato che una città del Sud Italia possiede tutte le caratteristiche per essere competitiva in questa competizione. La selezione si basa su diversi parametri legati alla qualità dell’offerta turistica e alla capacità di attrarre visitatori.

La Commissione Europea ha aperto le candidature per l’edizione 2027 del premio Capitali Europee del Turismo, un’iniziativa che rappresenta uno dei principali riconoscimenti europei nel settore turistico e uno strumento concreto di valorizzazione delle eccellenze territoriali. Lo annuncia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Maltempo in peggioramento, ecco tutte le chiusure disposte a Reggio CalabriaIl Comune, attraverso il servizio di Protezione civile comunale e la polizia locale, monitora costantemente l’evolversi della situazione. Pagamenti pensioni febbraio avviati a Reggio Calabria, tutte le date e modalità di accreditoA partire da lunedì 2 gennaio 2026, in tutta la provincia di Reggio Calabria sono iniziate le operazioni di accredito e pagamento delle pensioni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ‘Capitali Europee del Turismo 2027’, Princi lancia la candidatura di Reggio Calabria; Capitali Europee del Turismo 2027, Princi: Un’opportunità concreta per valorizzare i territori; Pizzimenti: Il riscatto di Reggio passa dal voto e da una filiera istituzionale solida · ilreggino.it; San Prospero. Un ponte tra due comunità, Battaglia: Un segno concreto di collaborazione, identità e rinascita in un’unica narrazione condivisa. ‘Capitali Europee del Turismo 2027’, Princi lancia la candidatura di Reggio Calabria'Reggio ha patrimonio storico, culturale e paesaggistico di assoluto rilievo, arricchito da una posizione strategica nel Mediterraneo che ne rafforza la naturale vocazione turistica', le parole dell'e ... citynow.it Princi: Capitali Europee del Turismo 2027, un'opportunità per la CalabriaCatanzaro - La Commissione Europea ha aperto le candidature per l'edizione 2027 del premio Capitali Europee del Turismo, un'iniziativa che ... lametino.it La meravigliosa Scilla in provincia di Reggio Calabria, ci troviamo sulla Costa Viola, famosa per i miti di Scilla e Cariddi, i borghi pittoreschi come Chianalea, e leggende come Donna Canfora, offre paesaggi mozzafiato, grotte marine e un mare cristallin facebook A PLATÌ, IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, E’ STATO SCOPERTO UN BUNKER SOTTERRANEO CON... x.com