genova sesso con una quindicenne in cambio di xanax e detenzione di immagini pedopornografiche educatore condannato a 9 anni

Un educatore è stato condannato a nove anni di carcere per aver avuto rapporti sessuali con una quindicenne in cambio di farmaci e per aver posseduto immagini pedopornografiche. I giudici hanno raddoppiato la richiesta iniziale dell’accusa. L’uomo si era difeso sostenendo di non aver commesso reati, ma la sentenza conferma la gravità delle accuse. La vicenda riguarda anche il possesso di materiale pedopornografico.

Nove anni di carcere per induzione alla prostituzione minorile, cessione di stupefacenti e detenzione di materiale pedopornografico. E’ la condanna pronunciata dai giudici Roberto Cascini, Valentina Vinelli e Riccardo Crucioli nei confronti di un educatore di 35 anni, accusato di ave fatto sesso con una ragazzina di 15 anni in cambio di Xanax, ma anche della detenzione di 1884 foto 168 video pedopornografici. Il tribunale ha raddoppiato la pena richiesta (4 anni e sei mesi) dalla pm Valentina Grosso che aveva messo in continuazione i tre reati. Le motivazioni della sentenza arriveranno tra un mese ma la difesa ha già preannunciato il ricorso in appello. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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