Sesso con una 15enne in cambio di Xanax educatore condannato a 9 anni | sul pc migliaia di video pedopornografici

Un educatore è stato condannato a 9 anni di carcere per aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni in cambio di farmaci. Sul suo computer sono stati trovati migliaia di video pedopornografici. L’indagine ha portato alla scoperta di materiale illecito e di conversazioni che coinvolgevano l’educatore e la vittima. La condanna segue un procedimento giudiziario iniziato dopo la denuncia delle autorità.

Un educatore è stato condannato a 9 anni di carcere per aver avuto rapporti sessuali con una 15enne in cambio di Xanax. Trovati sul pc dell'uomo migliaia di foto e video pedopornografici. La pena è stata raddoppiata rispetto alla richiesta della pubblico ministero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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