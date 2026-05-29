Gelato alle 3 | la clamorosa svolta della celebre cantante italiana

. La celebre artista stupisce il panorama musicale con il lancio di Gelato alle 3, svelando un’inaspettata evoluzione artistica nata da importanti incontri professionali. “ Gelato alle 3 ” è il nuovo brano firmato DOLCEVITA Noorè, pubblicato da Nada Mas Edizioni e Top Srl e disponibile dal 29 maggio. Si tratta di un progetto musicale dal respiro internazionale, in cui l’artista si misura con sonorità reggaeton, puntando a conquistare il pubblico e candidarsi tra i possibili tormentoni dell’estate 2026. Il pezzo si caratterizza per un ritmo energico e coinvolgente, capace di catturare l’ascolto sin dalle prime note grazie a un sound fresco, immediato e perfettamente in linea con le tendenze attuali. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sherlock Holmes, svolta clamorosa: Moriarty diventa l’eroe della nuova serie tvIn una svolta inattesa, Moriarty, storicamente noto come il principale antagonista di Sherlock Holmes, diventa il protagonista della nuova serie...

La celebre nave scuola italiana è protagonista di una docuserie in onda su Rai 3Stasera alle 21 su Rai 3 va in onda una docuserie dedicata alla nave scuola italiana, un simbolo dell’ingegneria navale del paese.