In una svolta inattesa, Moriarty, storicamente noto come il principale antagonista di Sherlock Holmes, diventa il protagonista della nuova serie televisiva. Per oltre un secolo, Moriarty è stato rappresentato come il simbolo del male, un genio del crimine in grado di mettere in difficoltà Holmes. La serie riporta la figura di Moriarty in una nuova luce, rendendolo il personaggio centrale e protagonista delle vicende.

Per oltre un secolo è stato il simbolo del male assoluto nell’universo di Sherlock Holmes. Il “Napoleone del crimine”, il nemico perfetto capace di mettere in crisi anche la mente più brillante di Londra. Adesso però qualcosa sta per cambiare. E la svolta rischia di far discutere i fan più puristi. Già, perché una nuova serie televisiva dedicata al Professor Moriarty è infatti già in fase di sviluppo e promette di ribaltare completamente il mito nato dalla penna di Arthur Conan Doyle nel lontano 1892. “Moriarty”: cosa sappiamo sulla nuova serie tv. Il progetto, attualmente intitolato “Moriarty”, punta a trasformare il più grande ‘cattivo’ della narrativa investigativa in una sorta di anti-eroe moderno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sherlock Holmes, svolta clamorosa: Moriarty diventa l’eroe della nuova serie tv

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Sherlock Holmes – Der Schatten von Moriarty – Der Wienerwald

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