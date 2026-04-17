La celebre nave scuola italiana è protagonista di una docuserie in onda su Rai 3

Stasera alle 21 su Rai 3 va in onda una docuserie dedicata alla nave scuola italiana, un simbolo dell’ingegneria navale del paese. La nave, conosciuta come Amerigo Vespucci, è uno dei principali modelli di eccellenza tecnica e storica. La puntata si concentra sulle caratteristiche e sulla storia di questa imbarcazione, che rappresenta un punto di riferimento nel settore marittimo nazionale.

F iore all’occhiello dell’ingegneria navale italiana, la nave Amerigo Vespucci è protagonista stasera alle 21.20 su Rai 3 e RaiPlay della docuserie Il viaggio più lungo. La serie – regia di Flavio Maspes – racconta il progetto del tour mondiale che ha portato la Vespucci ad accompagnare “Villaggio Italia”: una sorta di esposizione itinerante capace di raccontare l’Italia attraverso arte, tecnologia, gastronomia e innovazione. Da Los Angeles a Tokyo, da Mumbai fino a Doha. Il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, presentati i risultati del tour X Leggi anche › La docuserie sui “Take That” è la rivincita personale di Gary Barlow Vespucci, il viaggio più lungo: trama episodio 1 stasera 17 aprile su Rai 3.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La celebre nave scuola italiana è protagonista di una docuserie in onda su Rai 3 Notizie correlate Leggi anche: Pordenone protagonista su Rai 1: la troupe di Linea Verde Italia racconta la Capitale italiana della Cultura 2027 Leggi anche: Italiana morta su una nave da crociera: "C'era Fentanyl sul sangue di Gessica"