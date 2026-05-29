Nella notte, un raid aereo israeliano ha colpito un edificio nel campo di Shati, a Gaza City. I residenti si sono riuniti per osservare i danni, con gli edifici ridotti in macerie. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali vittime o sui danni specifici causati dall’attacco. La zona è stata interessata da un’azione militare che ha lasciato le strutture distrutte.

(LaPresse) I residenti del campo profughi di Shati, a Gaza City, si sono radunati per osservare i danni a un edificio colpito durante un raid aereo israeliano nella notte. Secondo quanto riferito, non si registrano feriti: l’esercito israeliano avrebbe emesso un avviso preventivo prima dell’attacco. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele sta ampliando il proprio controllo nella Striscia di Gaza. Intanto, secondo il ministero della Salute di Gaza, nelle ultime 48 ore almeno 16 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in diversi attacchi nella Striscia. Il ministero, che fa parte dell’amministrazione guidata da Hamas, è composto da personale medico che raccoglie e diffonde dati considerati generalmente attendibili dalla comunità internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, raid israeliano nel campo di Shati: edifici ridotti in macerie

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Gaza, raid di Israele sul campo Al-Shati: 5 morti

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