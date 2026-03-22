Nella notte, missili provenienti dall’Iran hanno colpito le città di Arad e Dimona, causando danni significativi agli edifici. Le esplosioni hanno distrutto diverse strutture, lasciando le aree interessate in condizioni di emergenza. Le autorità israeliane stanno valutando la portata degli attacchi e le conseguenze immediate sui civili e le infrastrutture. Le forze di sicurezza sono in allerta nelle zone colpite.

(LaPresse) Le prime luci dell’alba su Arad hanno rivelato l’entità dei danni dopo l’attacco missilistico iraniano compiuto nella notte. Colpite le città di Arad e Dimona, nel sud di Israele, dove diversi edifici sono stati ridotti in macerie e decine di persone sono rimaste ferite. Secondo le autorità israeliane, i sistemi di difesa aerea non sono riusciti a intercettare i missili, che hanno raggiunto aree non lontane dal principale centro di ricerca nucleare del Paese, nel deserto del Negev. Si tratta della prima volta che ordigni iraniani riescono a penetrare le difese in questa zona sensibile. I soccorritori riferiscono di danni diffusi ad almeno dieci edifici residenziali ad Arad, tre dei quali gravemente compromessi e a rischio crollo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, missili iraniani colpiscono Arad e Dimona: edifici ridotti in macerie

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