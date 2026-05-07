Libano edifici rasi al suolo dopo un raid israeliano su Beirut

A Beirut, i soccorritori stanno rimuovendo le macerie di alcuni edifici danneggiati a seguito di un raid aereo israeliano sulla periferia sud della città. Questo è il primo attacco dopo il cessate il fuoco annunciato il 17 aprile. Le operazioni di soccorso sono in corso tra le macerie di strutture distrutte, mentre le forze di sicurezza monitorano la situazione.

A Beirut, i soccorritori hanno lavorato tra le macerie degli edifici danneggiati dopo il raid israeliano che ha colpito la periferia sud della capitale libanese, il primo dal cessate il fuoco annunciato il 17 aprile. Secondo l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu, il bersaglio era un comandante della Forza Radwan, unità d’élite del movimento sciita sostenuto dall’Iran. Hezbollah, per ora, non ha commentato. Dopo la tregua, gli scontri erano rimasti confinati nel sud del Libano. Gli ultimi raid israeliani su Beirut risalivano all’8 aprile, quando una serie di bombardamenti provocò centinaia di vittime. Questo articolo Libano, edifici rasi...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, edifici rasi al suolo dopo un raid israeliano su Beirut Lebanon rocked by deadliest wave of Israeli attacks since start of conflict Notizie correlate Libano, gli edifici rasi al suolo a Beirut dopo gli attacchi israelianiLa National News Agency libanese, gestita dallo Stato, ha affermato che diversi attacchi aerei israeliani nella periferia meridionale di Beirut hanno... Libano, raid israeliano su Beirut: colonna di fumo sulla capitaleFumo sullo skyline di Beirut mentre continuavano gli scontri tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah, sostenuto dall’Iran. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Israele diffonde le immagini delle demolizioni nel sud del Libano: Colpite infrastrutture di Hezbollah; Texas, il maltempo provoca feriti e sfollati: le immagini da Mineral Wells; ISRAELIRANWAR. Il Freedom Project destabilizza le trattative Iran - USA Israele. Colpite dall’Iran navi e impianti petroliferi sulle coste Emiratine. Libano meridionale sotto attacco continuo; Almeno 12 morti negli ultimi attacchi israeliani al Libano. Libano, edifici rasi al suolo dopo un raid israeliano su BeirutA Beirut, i soccorritori hanno lavorato tra le macerie degli edifici danneggiati dopo il raid israeliano che ha colpito la periferia sud della capitale ... lapresse.it Israele distrugge scuola cristiana in Libano, rasi al suolo oltre 50 villaggi.Le ruspe israeliane hanno recentemente demolito la scuola cristiana del Santo Salvatore nel villaggio di Yaroun, situato nel distretto di Bent Jbail, nel sud del Libano. Questa notizia è stata riporta ... napolipiu.com Mercoledì sera Israele ha attaccato Beirut, la capitale del Libano, per la prima volta da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco tra il governo israeliano e quello libanese, lo scorso 16 aprile - facebook.com facebook Libano, soldato israeliano mette una sigaretta in bocca alla statua di Maria #libano x.com