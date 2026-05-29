Gaza Netanyahu seppellisce il cessate il fuoco | Occuperemo il 70% della Striscia

Notizia in breve

Il primo ministro israeliano ha annunciato che il governo occuperà il 70% della Striscia di Gaza, ritenendo il recente cessate il fuoco solo un consiglio e non un impegno definitivo. La dichiarazione arriva dopo la fine dell’accordo di pace iniziato a ottobre. Netanyahu ha anche affermato che Israele continuerà a operare nella regione, senza specificare un limite temporale o strategico. Nessuna informazione è stata fornita sui piani futuri o sulle modalità di occupazione.