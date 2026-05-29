Gaza Netanyahu seppellisce il cessate il fuoco | Occuperemo il 70% della Striscia
Il primo ministro israeliano ha annunciato che il governo occuperà il 70% della Striscia di Gaza, ritenendo il recente cessate il fuoco solo un consiglio e non un impegno definitivo. La dichiarazione arriva dopo la fine dell’accordo di pace iniziato a ottobre. Netanyahu ha anche affermato che Israele continuerà a operare nella regione, senza specificare un limite temporale o strategico. Nessuna informazione è stata fornita sui piani futuri o sulle modalità di occupazione.
Benjamin Netanyahu interpreta il cessate il fuoco di Gaza concluso a ottobre come un consiglio, non una prescrizione, e annuncia che Israele aumenterà la sua quota di controllo dell’enclave palestinese governata da Hamas spingendosi ampiamente oltre i limiti dettati dagli accordi di Sharm-el-Sheikh: il primo ministro israeliano ha annunciato l’intenzione di portare al 70% il controllo parlando a Channel 12 nella giornata di giovedì 28 maggio. Guerra senza limiti a Gaza. Si tratta di spingere in avanti sempre nuove soglie e nuovi obiettivi. Del resto, gli accordi conclusi da Israele e Hamas con la mediazione di Usa, Qatar ed Egitto prevedevano soglie di controllo ben più basse di quelle strutturate dall’ Israel Defense Force negli ultimi sette mesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Biden UNDER FIRE After Netanyahu Drops BOMBSHELLS on His Corrupt Administration!
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