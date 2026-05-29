Un attacco israeliano ha colpito giovedì sera il campo profughi di Shati a Gaza, danneggiando un edificio. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o feriti. L’attacco ha causato danni a una struttura all’interno del campo. La notizia è stata confermata da fonti locali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’operazione.

Un attacco israeliano ha colpito giovedì sera il campo profughi di Shati, nella città di Gaza, danneggiando un edificio. Non ci sono feriti: i residenti avevano ricevuto un preavviso e si erano allontanati dalla zona. Hanno assistito da lontano all’attacco, uno dei tanti avvenuti giovedì nella Striscia. Giovedì mattina il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele controlla il 60% di Gaza e che il prossimo obiettivo è arrivare al 70%. Da quando lo scorso ottobre è entrato in vigore un fragile cessate il fuoco, secondo il ministero della Sanità a Gaza sono state uccise oltre 900 persone e più di 2.800 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, attacco israeliano su un campo profughi: il momento del bombardamento

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