Medio Oriente violento bombardamento israeliano su Beirut Sirene a Tel Aviv

Un violento bombardamento israeliano ha colpito Beirut, causando danni e creando tensione nella zona. Nel frattempo, a Tel Aviv, sono state attivate le sirene d’allarme, segnalando un aumento delle tensioni nel territorio israeliano. Le operazioni militari si sono svolte in modo rapido e senza ulteriori dettagli sui danni specifici o sui soggetti coinvolti.

Violento bombardamento israeliano anche sulla capitale libanese Beirut. Intanto in Israele tornano a risuonare le sirene d’allarme anche a Tel Aviv. In collegamento da Gerusalemme l’inviata di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, violento bombardamento israeliano su Beirut. Sirene a Tel Aviv Articoli correlati Guerra Iran, attacchi a Teheran e Beirut. Sirene a Tel Aviv, esplosioni anche a Dubai e DohaLa guerra tra Israele, Iran e Hezbollah si allarga nella notte con nuovi bombardamenti su Teheran e Beirut e missili lanciati verso Israele. Medio Oriente, Ita Airways cancella le rotte: sospesi i voli per Tel Aviv e stop su DubaiFiumicino, 28 febbraio 2026 – La crisi in Medio Oriente, dove è in corso l’offensivo in Iran da parte di Stati Uniti ed Israeli con forti... Medio Oriente, violento bombardamento israeliano su Beirut. Sirene a Tel Aviv Tutto quello che riguarda Medio Oriente Discussioni sull' argomento Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG; Le salme dei primi militari americani sfilano davanti a Trump. Guerra in Iran, bombardamenti in tutto il Medio Oriente/ Trump: Grande ondata deve ancora arrivareLe ultime notizie sulla guerra in Iran: i bombardamenti si sono estesi a tutto il Medio Oriente, con Teheran che sta colpendo gli alleati Usa Siamo giunti al quarto giorno della guerra in Iran e il ... ilsussidiario.net NEWS - Escalation militare in Medio Oriente. A Baghdad, l’ambasciata degli Stati Uniti è stata colpita da un attacco con droni e razzi: la difesa aerea è riuscita a intercettare un primo vettore, ma un secondo, probabilmente un drone, ha centrato la sede diplom - facebook.com facebook Cessate il fuoco! Si riaprano percorsi di dialogo per fermare la atroce violenza della guerra All’Angelus il Papa, “a nome dei cristiani” si rivolge ai responsabili del conflitto in Medio Oriente L’Osservatore Romano x.com