Medio Oriente violento bombardamento israeliano su Beirut Sirene a Tel Aviv

Da tv2000.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un violento bombardamento israeliano ha colpito Beirut, causando danni e creando tensione nella zona. Nel frattempo, a Tel Aviv, sono state attivate le sirene d’allarme, segnalando un aumento delle tensioni nel territorio israeliano. Le operazioni militari si sono svolte in modo rapido e senza ulteriori dettagli sui danni specifici o sui soggetti coinvolti.

Violento bombardamento israeliano anche sulla capitale libanese Beirut. Intanto in Israele tornano a risuonare le sirene d’allarme anche a Tel Aviv. In collegamento da Gerusalemme l’inviata di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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